Zara\'da Kayısı Bahçeleri Kuruldu

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 farklı bölgede kayısı bahçesi kuruldu.

Zara Ziraat Odası tarafından başlatılan çalışma kapsamında Şerefiye, Bolucan, Özköyler ve Beypınarı köyleri ile Zara Gençlik Merkezi kampüsünde oluşturulan kayısı bahçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı konuşmada, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kentte geçen ay yaşanan dondan dolayı Malatya ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü anımsatan Şimşek, "Sivas topraklarında meyve ağacı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına öncülük yapmak üzere 4 yıl önce başladığımız projemizin bu yılki etabında kayısı ağaçlarına ağırlık verdik." dedi.