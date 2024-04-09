Zara Ziraat Odası, çiftçilere tavuk dağıtımı yaptı - Son Dakika
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Zara Ziraat Odası, çiftçilere tavuk dağıtımı yaptı

Zara Ziraat Odası, çiftçilere tavuk dağıtımı yaptı

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası, tavuk üretimini teşvik etmek amacıyla üyelerinden gelen talepler üzerine 3 bin yumurta tavuğunu ilçedeki çiftçilere dağıttı. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, tavukçuluk ve yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

09.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:42
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Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası tarafından çiftçilere tavuk dağıtımı yapıldı.

Tavuk üretimini teşvik etmek amacıyla üyelerinden talep alan Zara Ziraat Odası, ilçeye getirttiği 3 bin yumurta tavuğunu üreticilere dağıttı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, çiftçilerden gelen talep üzerine ilçeye yumurta tavuğu getirdiklerini söyledi.

Tavuk üretimini teşvik etmeyi arzuladıklarını belirten Şimşek, "İlkbaharın gelmesi ile gezen tavukçuluğa rağbet arttı. Odamıza gelen talepler üzerine üyelerimize yönelik getirttiğimiz 3 bin yumurta tavuğunun dağıtımını gerçekleştirdik. Tavukçuluk ve yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla çalışmalarımıza talepler doğrultusunda devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara Ziraat Odası, çiftçilere tavuk dağıtımı yaptı - Son Dakika

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