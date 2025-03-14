Zelenski ve Putin'den Savaş Mesajları

(ANKARA)- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump-Putin görüşmesinin ardından savaşı bitirmeye yönelik yeni mesajlar verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise "silahlarını bırakıp teslim olurlarsa, yaşam ve onurlu muamele garantisi alacaklar" diyerek, Ukrayna liderlerini birliklerine teslim olma emri vermeye çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor. Bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız" dedi.

Zelenski, Patrik Bartholomeos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüştüm ve özellikle bu günlerde ve haftalarda devletimiz, halkımız ve geleceğimiz için ettiği dualar için minnettarlığımı ifade ettim. Ukrayna halkı Patrik Hazretlerinin manevi desteğini derinden takdir etmektedir" ifadesini kullandı.

Putin: Silahlarını bırakıp teslim olurlarsa, yaşam ve onurlu muamele garantisi alacaklar"

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik bugünkü çağrısını değerlendiren Putin, "Ukraynalı savaşçıların işgal bölgesindeki sivil nüfusa karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın söz konusu suçları terör kapsamında değerlendirdiğine işaret eden Putin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Trump'ın bu askerlerle ilgili insani düşünceler çağrısını anlayışla karşılıyoruz. Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır. Uluslararası hukuk normlarına ve Rus yasalarına uygun olarak onurlu muamele görecekler. ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde uygulanması için Ukrayna yönetiminin, askeri birliklerine silahlarını bırakmalarını ve savaş esiri olarak teslim olmalarını emretmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.