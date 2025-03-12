Zelenskiy: ABD ile Görüşme Olumlu Geçti - Son Dakika
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Zelenskiy: ABD ile Görüşme Olumlu Geçti

Zelenskiy, Ukrayna ve ABD arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmenin yapıcı olduğunu belirtti.

12.03.2025 11:12
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KİEV, 12 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen görüşmenin "yapıcı olduğunu ve olumlu geçtiğini" söyledi.

Zelenskiy salı günü sosyal media platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Görüşme tüm gün sürdü. Olumlu ve yapıcı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz birçok önemli ayrıntıyı görüşme imkanı elde etti" dedi.

Görüşmede Ukrayna'nın üç kilit öneride bulunduğunu belirten Zelenskiy, bu önerileri füze ve insansız hava aracı saldırılarının durdurulmasını ifade eden gökyüzünde sessizlik, denizde sessizlik ve esirlerin serbest bırakılması ile Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların geri gönderilmesini amaçlayan "güven artırıcı önlemler" olarak sıraladı.

Zelenskiy, ABD tarafının Ukrayna'nın argümanlarını anladığını belirtti.

Ukrayna, ABD'nin sadece füze, insansız hava aracı ve bomba saldırıları değil, aynı zamanda tüm cephe hattı boyunca çatışmaların durdurulmasını öngören 30 günlük tam bir geçici ateşkes önerisini kabul etti.

Zelenskiy, "Rusya da kabul ederse ateşkes derhal yürürlüğe girecek" dedi.

Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki toplantı salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılmıştı.

Kaynak: Xinhua

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