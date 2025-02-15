Zelenskiy: Barışa Hazırız

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KİEV, 15 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın Münih kentinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin barışa doğru ilerlemeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy cuma günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Gerçek ve garantili bir barışa mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirme ve Ukrayna'ya adalet ile güvenlik garantileri sağlama konusundaki kararlılığını takdir ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un daha fazla görüşme yapmak ve sahadaki durumu daha kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla gerçekleştireceği ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Vance, ABD'nin kalıcı ve sürekli barışı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Zelenskiy ve Vance cuma günü başlayan 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.