Zelenskiy: Barışa Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Barışa Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Münih'te ABD Başkan Yardımcısı ile barış mesajı verdi.

15.02.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KİEV, 15 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın Münih kentinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin barışa doğru ilerlemeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy cuma günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Gerçek ve garantili bir barışa mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirme ve Ukrayna'ya adalet ile güvenlik garantileri sağlama konusundaki kararlılığını takdir ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un daha fazla görüşme yapmak ve sahadaki durumu daha kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla gerçekleştireceği ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Vance, ABD'nin kalıcı ve sürekli barışı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Zelenskiy ve Vance cuma günü başlayan 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Münih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Barışa Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
09:50 İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Barışa Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.