Zelenskiy: Barışı Seçmek Herkes İçin Bir Tercih

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- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı"

"Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "En güçlüler" de dahil dünyadaki herkesin Rusya Devlet Başkanı Volodimir Putin ve barış arasında bir seçim yapması gerektiğini belirterek, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" ifadelerini kullandı. Savaşı sona erdirmek istediklerini ifade eden Zelenskiy, "Hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "seçime gitmeyen bir diktatör" sözleriyle hedef almasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, Perşembe günü Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini belirterek, "Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Nihai hedeflerinin barış olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" şeklinde konuştu.

"Savaşı bitireceğimizden eminim"

Savaşı başından beri sona erdirmek istediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Savaşı kalıcı bir barışla bitireceğimizden eminim. ve böylece Rusya bir daha Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Böylece Rusya esareti altındaki Ukraynalılar yurtlarına geri dönecek ve böylece Ukrayna'nın bir geleceği olacak. Bu her milletin normal arzusudur" dedi.

"Barışı seçmeye değer"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştüğünü aktaran Zelenskiy, tüm destekçileri ve muhataplarına ortak çabaları için teşekkür etti. "Ukrayna'nın birliğine ve cesaretine, ortaklarımızla olan ilişkilerimize, Avrupa'nın birliğine ve hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" diyen Zelenskiy, "En güçlüler de dahil olmak üzere dünyadaki herkes için Putin'in ya da barışın yanında durmak bir seçimdir" dedi. Zelenskiy, "Barışı seçmeye değer" şeklinde konuştu.