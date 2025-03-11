Zelenskiy Cidde'de Veliaht Prens ile Görüştü

CİDDE, 11 Mart (Xinhua) -- Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (sağda, önde), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi karşılıyor, 10 Mart 2025.

Suudi Basın Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Muhammed bin Selman pazartesi akşamı geç saatlerde Zelenskiy ile bir araya geldi.

Suudi Haber Ajansı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Suudi Veliaht Prensi, Zelenskiy'yi Cidde'de bulunan Selam Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider resmi görüşmeler de gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Suudi Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)