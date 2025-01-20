Zelenskiy'den Trump'a Tebrik - Son Dakika
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Zelenskiy'den Trump'a Tebrik

Zelenskiy, Trump'ı başarıları için tebrik ederken, küresel sorunların çözümü için umut olduğunu belirtti.

20.01.2025 22:47
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump'ın ABD Devlet Başkanı olmasını "küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Donald Trump'ı tebrik etti.

Başkan Trump'ı ve Amerikan halkını kutlayan Zelenskiy, "Bugün, bir değişim günüdür ve aynı zamanda küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut günüdür. Başkan Trump her zaman kararlıdır ve açıkladığı güç yoluyla barış politikası, Amerikan liderliğini güçlendirmek, kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için bir fırsat sunmaktadır, bu en önemlisidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump'a görevinde başarılar dileyerek, "Aktif ve karşılıklı yarar sağlayacak bir işbirliğini dört gözle bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve hem dünyaya hem de ülkelerimize daha fazla güvenlik, istikrar ve ekonomik büyüme sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Trump'a Tebrik - Son Dakika

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