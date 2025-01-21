Zelenskiy'den Trump'a Tebrik

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KİEV, 20 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump'ı tebrik etti ve Trump'ın başkanlığının olumlu yönde değişiklikler getirmesini temenni ettiğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişimin yaşandığı bugün aynı zamanda küresel zorluklar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut günü" dedi.

Zelenskiy, Trump'ın açıkladığı "güç yoluyla barış politikasının" uzun süreli ve adil bir barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair umudunu dile getirdi.

Mesajında Trump'a başarı dileklerini ileten Zelenskiy, Ukrayna ile ABD arasında aktif ve karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği temennisini iletti.