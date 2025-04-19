Zelenskiy: Koşulsuz ateşkese hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD tarafının mart ayında önerdiği 30 günlük ateşkesi 39 gündür kabul etmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes kararına değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Eğer Rusya aniden tam ve koşulsuz ateşkes formatına gerçekten katılmaya hazır olursa, Ukrayna da tıpkı Rus tarafında olduğu gibi aynı şekilde davranacaktır.

Eğer gerçekten tam bir ateşkes hakim olursa, Ukrayna bu ateşkesin Paskalya'nın bittiği 20 Nisan'dan sonraya uzatılmasını öneriyor. Bu, Rusya'nın gerçek niyetini ortaya koyacaktır, çünkü 30 saat manşetlere çıkmak için yeterli ama gerçek güven artırıcı önlemler almak için yeterli değil. 30 gün barışa bir şans verebilir."

Ordu yetkililerinden aldığı bilgiye göre Rus ordusunun cephede saldırılar düzenlemeye devam ettiğini aktaran Zelenskiy, " Moskova'nın sözlerine güvenmediklerini" kaydetti.

Zelenskiy, "Rusların her saldırısına yeterli bir yanıt verilecek." ifadesini kullandı.

Rusya, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.