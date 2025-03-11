Zelenskiy ve Bin Selman Ukrayna Krizini Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna krizindeki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, bin Selman, Cidde'deki es-Selam Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan-Ukrayna ilişkileri de değerlendirildi.

Veliaht Prens bin Selman, ülkesinin Ukrayna'daki krizin çözülmesi ve barışa ulaşılmasını amaçlayan tüm uluslararası çaba ve çalışmaları desteklediğini belirtti.

Zelenskiy de Suudi Arabistan'ın üstlendiği role dikkati çekerek, gösterdiği çabalardan ötürü bu ülkeye teşekkür etti.

Görüşmeye Suudi Arabistanlı ve Ukraynalı çok sayıda yetkili de katıldı.