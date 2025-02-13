Zelenskiy ve Trump, Barış Yollarını Görüştü

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KİEV, 13 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'ya barış getirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

Zelenskiy çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzun uzun barışa ulaşma fırsatlarını ele aldık ve ekipler düzeyinde birlikte çalışmaya yönelik hazırlıkları görüştük" dedi.

Zelenskiy, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinin ayrıntılarını da paylaştığını kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın insansız hava araçları gibi gelişmiş teknolojik yeteneklerin yanı sıra ikili güvenlik, ekonomik işbirliği ve kaynak ortaklığı konularını içeren yeni bir belgenin hazırlanmasını da ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, Trump ile iletişimi sürdürüp ileride yapılacak toplantıları planlama konusunda da anlaştıklarını sözlerine ekledi.