Zeybek'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri

(ANKARA) - Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Netanyahu, Hitlerden daha kıyıcı, gözü dönmüş bir çılgındır. Yakalanıp yargılanmalıdır. Netanyahu, Yahudi halkının da içinde olduğu İnsanlık düşmanıdır" dedi.

İsrail'in, İran'ı vurması sonrası iki ülke arasında başlayan karşılıklı saldırılar devam ediyor. Çatışmalı ortama ilişkin açıklama yapan Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İsrail'in kınanmasının yeterli olmayacağını bildirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Netanyahu, Hitlerden daha kıyıcı, gözü dönmüş bir çılgındır. Yakalanıp yargılanmalıdır. Netanyahu, Yahudi halkının da içinde olduğu İnsanlık düşmanıdır. Bu yüzden, Netanyahu durdurulup, derhal yargılanmalıdır.

Türkiye; Türk Devletleri Teşkilatı'nı ivedi toplantıya çağırmalıdır

İran da bir Türk ülkesidir. Tebriz ise yeryüzünde en yüksek Türklük bilincinde insanların yaşadığı bir şehirdir. Tebriz'e yapılan saldırı, Türklüğe de yapılmış demektir. Yeryüzü Türklüğü bu konuda sesini yükseltmelidir. Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nı ivedi toplantıya çağırmalıdır. Kürecik, İncirlik gecikmeden kapatılmalıdır."