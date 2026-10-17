Zeynel Emre, kumpasların ülkeye maliyetini 500 milyar doların üzerinde açıkladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin İstanbul İl Başkanlığı ön seçiminde, "19 Mart'tan bugüne kadar kurulan kumpaslar, gerek butlan gerek bu operasyonlar gerek en son bu fon soygununun ülkemize toplam maliyeti 500 milyar doların üzerindedir" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ön seçimi, Harbiye Kongre Merkezi'nde bugün yapıldı. Kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tek aday olarak girdiği seçimde YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, konuşma yaptı. Yeni dönemde aynı başarıyı sergileyeceklerine inandığını belirten Emre, şunları dile getirdi:

"YENİ Partililer, Türk siyasal yaşamında kurulduğu gün itibarıyla bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar hızlı üye sahibi olan -bugün itibarıyla 800 bine yaklaştı üye sayımız- bağış alan, hızlı örgütlenen ve tartışmasız tüm anketlerde de 30 puanı geçtiği görülen hiçbir siyasi parti olmamıştı. Bu önümüzdeki dönemin iktidarın ayak sesleridir. Önümüzdeki dönem iktidarı sizlerle birlikte kuracağımıza yürekten inanıyorum. 2019 yılında Türkiye'nin neredeyse önemli tüm noktalarında büyükşehir belediye başkanlığını kazandık, il belediyelerini kazandık. 2019 ve 2024, iktidar için bize kumpas kurma, engelleme, kötüleme, bizi toplum karşısında şeytanlaştırma dönemiydi ancak 2024'e gelindiğinde tüm bunların bir karşılığının olmadığının, aldığımız yerleri daha yüksek bir oranda ve Türkiye nüfusunun yaşadığı yerlerin yüzde 70'inde iktidar olduk yerelde ve bu sefer eline geçirdikleri yargı gücüyle bizlere kumpas kurmaya başladılar. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı, partililerimizi sudan sebeplerle şafak baskınlarıyla tutukladılar.

"BİZİ SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Bizi sindirmeye çalıştılar ancak biz bu baskılar karşısında dimdik ayakta durduk. Mücadeleden bir adım geri durmadık. Bundan sonrasında da durmayacağız. Belediye organizasyon şemasını örgüt şeması diye gösterdiler. Dediler ki, 'Bunlar cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için fon kurmuşlar, yolsuzluk yapıyorlar'. İşte bugün geldiğimiz noktada kimin fon kurduğunu, kimin yolsuzluk yaptığını, kimin bu halkı soyduğunu çok açık bir şekilde gördük. 19 Mart'tan bugüne kadar kurulan kumpaslar, gerek butlan gerek bu operasyonlar gerek en son bu fon soygununun ülkemize toplam maliyeti 500 milyar doların üzerindedir. Ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlamaktır. Dünyayla rekabet edebilir bir şekilde bu ülkenin evlatlarına eğitim vermektir. Bugün TÜİK rakamına göre bu ülkedeki çocukların yüzde 32'si akşam eve gittiğinde yatağa aç giriyorsa bundan daha büyük problem yoktur. Gelin, hiç olmazsa bir öğün tüm okullarda ücretsiz tertemiz yemek, su verelim. Bizim verdiğimiz kanun teklifini 'Kaynak yok' diyerek AKP ve MHP'nin oylarıyla reddettiler.

"FON SOYGUNUNUN MERKEZİ AKP'DİR"

Şimdi görüyoruz, o kaynaklar nerelere gidiyor. Biz bu fon soygunu üzerine çalışıyoruz. Önemli tespitler yaptık. Fon soygununun merkezi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezidir. Genel başkan yardımcıları bu işin içindedir, milletvekilleri vardır, parti yöneticileri vardır, bürokratlar vardır ve bir liste var, 'Listeyi gizli tutuyorsunuz' dedik. Biz yaptığımız çalışmayla ilk önce Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 2,2 milyar TL yolsuzluk yaptığını tespit ettik. Bunu açıkladık, inkar edemediler. Parayı hazineye geri gönderdiler. Hoş, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre iki katını vermen lazım etkin pişmanlıktan yararlanman için 2,2 milyarı gönderdiler, böyle bilgi geçti. Bir başka genel başkan yardımcısının oğlu üzerinden bir yolsuzluk iddiası var, yine parti sözcüsünün en yakın arkadaşı üzerinden var, bunları da belgeleriyle açıkladık, inkar edemediler. Toplum ne bekledi? Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve eşine dava açılmasını bekledik. Davayı açtılar mı? Davayı, açıklamayı yapan bana açtılar. Benimle birlikte bu işin fikri takibini yapan iki gazeteci arkadaşa açtılar ve tutukladılar: Şaban Sevinç, Murat Ağırel."