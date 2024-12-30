Zeynep Tuğ'dan Minyatür Sanatında Çin Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeynep Tuğ'dan Minyatür Sanatında Çin Etkisi

Zeynep Tuğ\'dan Minyatür Sanatında Çin Etkisi

Zeynep Tuğ, Türk minyatür sanatının yeniden canlanması için Çin medeniyetiyle etkileşimi vurguladı.

30.12.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minyatür sanatçısı Zeynep Tuğ, "Yeniden canlanmaya başlayan Türk minyatür sanatının, kesintisiz sanat geleneğine sahip bir kültür olan Çin medeniyetiyle etkileşime girmesi şart" dedi.

İSTANBUL, 30 Aralık (Xinhua) -- Minyatür sanatçısı Zeynep Tuğ, kesintiye uğramadan asırlardır devam eden geleneğiyle Çin minyatür sanatının, modern Türkiye'de bu eski sanatın yeniden canlandırılmasında kilit öneme sahip bir rol oynayabileceğini söyledi.

Tuğ, yılın en uzun gecesinden esinlenerek bir minyatür eseri tasarladı. Sanatçı bu göksel dönüm noktasının hem kozmik hem de kültürel anlamına dikkat çeken eserinde astronomiyle eski yerel gelenekleri başarıyla harmanladı.

Sanatçı, Osmanlı el yazmalarındaki Osmanlı minyatür sanatının, İran, Bizans ve Moğol etkileriyle gelişen, öte yandan Çin sanat geleneklerinin izlerini de taşıyan farklı bir tarz olduğunu belirtti.

Xinhua'ya verdiği demecinde Çin ve Osmanlı minyatür sanatları arasında çok sayıda benzerlik olduğuna dikkat çeken Tuğ, özellikle çoğu zaman erdem ve gücü temsil eden kuşlar, aslanlar, tavus kuşları ve atlar gibi sembolik motiflerin iki gelenekte de kullanıldığını vurguladı.

Sanatçı, iki geleneğin eserlerinde sık sık bilimsel ve astronomik unsurların harmanlandığına da işaret etti. Tuğ, Ortaçağ'dan kalma Çin yıldız haritalarının, göksel cisimleri ve bu cisimlerin Çin inançlarıyla olan bağlantılarını ayrıntılı şekilde resmettiğini, öte yandan Nakkaş Osman, Matrakçı Nasuh ve Seyyid Lokman gibi Osmanlı sanatçılarının, astronomiye odaklanan ve bilimsel çalışma ve astronomi temalarını görsel olarak temsil eden önemli yapıtlar verdiğini kaydetti.

Osmanlı minyatür sanatının, tezhip, hat, ebru ve kitap ciltleme sanatı gibi genel Osmanlı kitap sanatlarının bir parçası olduğunu ifade eden Tuğ, 15. yüzyılda süslü el yazmaları üretmenin saray çevrelerinde prestijli bir uğraş haline geldiğini belirtti.

Tuğ, "Ancak Osmanlının son dönemlerinde (18. yüzyıl) Batılılaşmayla birlikte minyatür sanatının yerini klasik resmin almasıyla gelenek yok oldu ve kültürel süreklilik zayıfladı" dedi.

Seramik ve resim gibi alanlardaki Çin tarz ve tekniklerinden övgüyle bahseden Tuğ, bu tekniklerin küresel etkilerini vurgulayarak Çin minyatür sanatının, binlerce yılda geliştiğini ve hatta Batı sanatını etkilediğini kaydetti.

"Dünyada en eski medeniyetlerden biri olan Çin medeniyeti, sanat ve kültür alanındaki birçok yenilikleriyle biliniyor" diyen Tuğ, Çin ile Türkiye arasında ortak kültürel mirasın korunup tanıtılmasına yönelik ortak projelerde işbirliği yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Sanatçı, "Yeniden canlanmaya başlayan Türk minyatür sanatının, kesintisiz sanat geleneğine sahip bir kültür olan Çin medeniyetiyle etkileşime girmesi şart" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep Tuğ'dan Minyatür Sanatında Çin Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:29:24. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynep Tuğ'dan Minyatür Sanatında Çin Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.