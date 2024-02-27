Zeytinburnu'nda bir binanın balkonundan düşen araç lastikleriyle kadın son anda kurtuldu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda bir binanın balkonundan düşen araç lastikleriyle kadın son anda kurtuldu

Zeytinburnu\'nda bir binanın balkonundan düşen araç lastikleriyle kadın son anda kurtuldu

Zeytinburnu'nda bulunan bir binanın 1. katındaki balkondan düşen araç lastikleri, kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düşmek üzereyken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadın, son anda lastiklerden kaçarak yaralanmaktan kurtuldu. Olayda park halindeki kamyonet ve otomobilde hasar meydana geldi.

27.02.2024 12:53  Güncelleme: 13:02
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Zeytinburnu'nda bir binanın 1'inci katındaki balkondan düşen araç lastikleri ile o sırada kaldırımda yürüyen kadının yaralanmaktan son anda kurtulması güvenli kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, 22 Şubat Perşembe sabahı Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki daire balkonunda bulunan otomobil lastikleri aşağıya düştü.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, lastiklerden son anda kaçarak yaralanmaktan kurtuldu.

Lastiklere hedef olan park halindeki kamyonet ve otomobilde ise hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda bir binanın balkonundan düşen araç lastikleriyle kadın son anda kurtuldu - Son Dakika
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