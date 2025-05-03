Zeytinburnu'nda Conta Üretiminde Yangın

ZEYTİNBURNU'nda sanayi sitesindeki conta üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu'ndaki Akınsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katındaki conta üretimi yapılan iş yerinde çıktı. Alevleri görenler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında iş yeri önünde bulunan boya kutularının da yanmasıyla beraber patlamalar da meydana geldi. Alev alev yanan iş yeri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Sanayi içerisindeki iş yerinde esnaf olan Ebutalip Karataş, "Arkadaşlarla beraber pazar günü düğünüm olduğu için bekarlığa veda yapalım dedik, lahmacun falan sipariş ettik oturuyorduk. En son kepengi açtığımızda yansıma gördüm suda, hatta 'Araba mı yanıyor' dedim, eski bir araba vardı. Kepengi komple açınca contacının önündeki kartonlarının yandığını fark ettik. Hemen ambulansı itfaiyeyi aradık. Onlar da geldi müdahale ettiler zaten. Sanırım orada biz kovalar gördük, boya kovaları, olabilir onların patladığını düşünüyoruz yani." dedi.