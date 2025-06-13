Zeytinburnu'nda restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Kennedy Caddesi üzerinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Ekiplerin dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, restorandaki çalışanların ve müşterilerin yangın sırasında dumandan etkilenmeleri ve kaçmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda Restoran Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?