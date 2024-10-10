ZF Daha Fazla Fabrika Kapatabilir

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FRANKFURT, 10 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın ikinci büyük otomobil tedarikçisi ZF, otomobil endüstrisinde elektro-mobiliteye doğru zorlu bir dönüşümün yaşandığı ortamda daha fazla fabrika kapatabileceklerini açıkladı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt Çarşamba günü Genel İş Konseyi Başkanı Achim Dietrich'in, şirketin Almanya'daki fabrikalarının üçte birinden fazlasının en kısa sürede kapatılabileceği şeklindeki sözlerine yer verdi.

Şirket Ağustos ayında borç yükünü hafifletmeyi amaçlayan maliyet azaltma stratejisi kapsamında 2028 yılına kadar Almanya'da 11.000-14.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Eylül ayı sonunda içinde bulunduğumuz yıla yönelik mali tahminlerini hafifçe düşüren şirketten yapılan açıklamada, "Performans programlarının maliyet tasarrufu önlemlerinin gözle görülür etkileri ortaya çıkmakla birlikte pazar ve satışlardaki düşüşlerden beklenen yük daha önce varsayılandan önemli ölçüde daha yüksek" ifadeleri kullanıldı.