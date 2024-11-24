Zhuhai'da Bisiklet Yarışı

ZHUHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 2024 Guangdong-Hong Kong- Makao Yol Bisikleti Yarışı ve Çin'in 15. Ulusal Oyunları için test etkinliği sırasında Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü üzerinde yarışan bisikletçiler görülüyor, 24 Kasım 2024. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)
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