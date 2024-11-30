Zigana'da Kayak Sezonu Erken Başladı - Son Dakika
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Zigana'da Kayak Sezonu Erken Başladı

Zigana\'da Kayak Sezonu Erken Başladı

Zigana Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığı 50 cm'ye ulaşarak kayak sezonu erkenden açıldı.

30.11.2024 14:46
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Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile yeni sezon erken başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan merkez, son günlerde aralıklarla yağar karın ardından misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak sezonu, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı merkezde bu yıl, önceki yıllara göre birkaç hafta daha erken başladı.

Yerli ve yabancı konuklar, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki piste sahip, saatte 750 kişi taşıma kapasiteli teleskinin de hizmet verdiği merkezde keyifli vakit geçiriyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, tüm pistleri açtıklarını söyledi.

Eroğlu, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını, son 10 yıla göre sezonun bu yıl erken açıldığını belirtti.

Pistlerin kayakseverlerin hizmetinde olduğunu ifade eden Eroğlu, "Kayak için gelen misafirlerimiz, Zigana'da birçok tesiste yemeklerini yiyebilir. Bunun yanı sıra alanımızda sürekli yanan ateşle müzikli eğlence de mevcut. Dileyen misafirlerimiz kar motoruyla da tur atabilir." dedi.

Sezonun erken başlamasıyla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış beklediklerini dile getiren Eroğlu, yeni sezonda hedeflerinin 200 bin ziyaretçi olduğunu vurguladı.

Trabzon'dan turla Zigana'ya geldiğini belirten Hasan Şekerci ise gününün çok güzel geçtiğini ifade etti.

Şekerci, "Fotoğraf çekildik, yemeğimizi yedik. Uygun fiyata kızağımızı kiraladık. Çok güzel kayak yaptık. Kardan adam yaptık, kar topu oynadık." diye konuştu.

Merve Aydın da çok güzel vakit geçirdiğine işaret ederek, "İlk defa buraya geldim. Sınıf arkadaşlarımızla gelip kayak yaptık. Çok beğendim." dedi.

Kayak öğrenen 4 yaşındaki Gökçen Yılmazer de eğlenceli vakit geçirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

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