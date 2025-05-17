Zigana Tüneli\'nde Tır Yangını

Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden Mevlüt Şabanoğlu yönetimindeki 57 AC 825 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı eski Trabzon-Gümüşhane kara yolundan sağlanıyor.
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