Zile'de Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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Zile'de Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Açıldı

Zile\'de Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Açıldı
20.06.2025 12:12
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Zile Fen Lisesi'nde açılan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı, öğretmen ve öğrencilere yeni fırsatlar sunuyor.

Tokat'ın Zile ilçesindeki fen lisesinde açılan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı (FCL), öğretmen ve öğrencilerin gözdesi haline geldi.

Zile Fen Lisesi bünyesinde kurulan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı, Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet - EUN) tarafından akredite edilerek, Uluslararası Öğrenme Laboratuvarları arasında yer alan Türkiye'deki ilk fen lisesi olma ünvanını kazandı. Ayrıca, Avrupa genelinde altı ülkenin Milli Eğitim Bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen ve Avrupa Okul Ağı tarafından koordine edilen MenSI (Okul Gelişimi için Mentorluk) projesi kapsamında, Avrupa'da seçilen yalnızca dokuz FCL sınıfından biri olarak, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen eğitim faaliyetlerinde etkin bir rol üstlendi.

Zile Fen Lisesindeki FCL sınıfı, okul genelindeki tüm branşları ve sınıf düzeylerini kapsayacak şekilde öğrencilere beceri temelli, öğrenci merkezli ve teknoloji destekli bir öğrenme ortamı sunuyor. İngilizce, matematik, Türkçe ve müzik sınıflarının bulunduğu, laboratuvarda öğretmenler için de mesleki gelişim süreçlerini destekleyen hizmet içi eğitim programları kapsamında çeşitli seminer, atölye ve eğitim etkinlikleri yapılıyor.

Laboratuvarda lisede eğitim verilen bütün dersler işleniyor. Yeşil alan teknolojisi ile istenen eğitim yansıtılabiliyor. Laboratuvarda düzenlenen üç günlük seminere ise il genelindeki ortaokullardaki 16 İngilizce öğretmeni katılıyor.

"21. yüzyıl becerileri sürekli gündemimizde"

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, yenilikçi sınıfların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen önemli projeler arasında yer aldığını belirtti.

Proje kapsamında Tokat'ın Zile ilçesindeki Fen Lisesinde Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın kurulduğunu anlatan Kır, "Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın en önemli özelliği, ülkemizden Uluslararası Öğrenme Ağı'na dahil olan ilk fen lisesi olmasıdır. 21. yüzyıl becerileri sürekli gündemimizde. Çağımız dijital çağ. Artık Metaverse'ten, yapay zekadan bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya koyduk. Bu modelin en önemli özelliği, köklerinden hareketle geleceğe doğru adım atmaktır. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle donatırken, çağın gereklerine uygun teknolojik yeniliklerle Metaverse ve yapay zeka gibi kavramlarla tanıştırmak ve onlara dijital beceriler kazandırmak temel amaçlarımızdan biridir." dedi.

Bu kapsamda kurulan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın Zile'de etkin bir şekilde kullanılmaya devam edildiğini aktaran Kır, şöyle devam etti:

"Bu sınıfta öğrencilerimiz, bireysel öğrenmenin yanı sıra teknolojik imkanları da kullanarak eğitimlerini sürdürüyor. Bugün başlattığımız kurs ise yabancı dil ağırlıklı sınıflarda görev yapan öğretmenlerimizin daha etkili olabilmesi amacıyla düzenlenen 3 günlük bir seminerdir."

Zile Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni ve FCL Elçisi Ünsal Saper ise "Bu laboratuvarı 5 yıl önce kurduk. Yenilikçi sınıfımız, başta okul öğrencilerimiz olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bu eğitim, gelecekteki hayatım için oldukça etkili ve katkı sağlayıcı oldu"

Öğrencilerden Alara Önder de "Üç yıldır burada eğitim alıyorum. Bu süreçte sadece akademik anlamda değil, arkadaşlarımla olan iletişimim, grup çalışmaları ve yaptığımız projelerde kazandığım özgüven ve sorumluluk bilinci açısından da çok şey öğrendim. Bu eğitim, gelecekteki hayatım için oldukça etkili ve katkı sağlayıcı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zile'de Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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