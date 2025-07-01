Tokat'ın Zile ilçesinde yuvadan düşen leylek tedavi edilecek.
Zile Kalesi önünde yuvadan düşen leyleği gören esnaf, belediyeye haber verdi.
İhbar üzerine giden zabıta ekipleri, leyleği alarak veterinere götürdü.
Belediyede görevli veteriner Yaşar İş, anne leyleğin zayıf yavruları yuvadan attığını belirterek, bir bacağı bulunmayan yavruyu yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Zile'de Yuvadan Düşen Leylek Kurtarılıyor - Son Dakika
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