Zirai Don Elma Bahçelerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zirai Don Elma Bahçelerini Vurdu

Zirai Don Elma Bahçelerini Vurdu

TZOB Başkanı Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerini inceleyerek zararları açıkladı.

22.04.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında zirai dondan zarar gören elma bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, kar yağışı ve ardından gelen zirai donla büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

Yıllar içinde yaşanan afet sayılarında artış olduğunu, 2014'te yaklaşık 500 olan afet sayısının 2024 yılı itibarıyla 1257'ye ulaştığını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Afet sayısının artmasının yanında şiddeti de artıyor. Son 30 yılda görmediğimiz ısı değerlerini gördük. Şiddetinin artması tarımsal üretimdeki afetin boyutunu da artırıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bu afeti yaşadık. Karaman'da elma üretimi çok önemli. 16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi var ve bunun da önemli bir kısmı ihracata gidiyor. Şimdi ihracat kabiliyetini kaybettik. Bizim yaptığımız tespitlerde yüzde 85 kayıp var. Bazı ürünler dallarda kurudu. Yani önümüzdeki yıllarda belki bazı ağaçlarımızda meyve tutumu da olmayacak. Bu da önümüzdeki yılların üretimiyle alakalı ciddi tehdit olarak önümüzde duruyor."

Bayraktar, badem, üzüm, ceviz ve kirazın da zirai dondan etkilendiğini belirterek, zirai donun hububat alanlarını da kısmen etkilediğini ifade etti.

Tarım sigortasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticilerin TARSİM'den (Tarım Sigortaları Havuzu) beklentileri var. Bu afetler gösteriyor ki TARSİM çok önemli. TARSİM'i daha güçlü hale getirmemiz lazım. Bugün bu bölgedeki üreticilerimizi TARSİM kapsamına alabilseydik zararların önemli bir kısmını tazmin etmiş olacaktık. TARSİM'i geliştirmek için onlara düşen görevler de var. Üreticilerimiz tecrübeli elemanların sahaya gönderilmesini talep ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir çalışması var. Üreticilerin maliyetleri dikkate alınarak bir yardım yapılacak. Bunu da olumlu karşılıyoruz ancak bu yardımın çiftçimize hızlı şekilde intikali çok önemli."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, karaman, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Elma Bahçelerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:26:17. #7.12#
SON DAKİKA: Zirai Don Elma Bahçelerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement