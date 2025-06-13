Zirai Don Hasar Tespiti İçin İncelemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce'de fındık, Sakarya'da ayva ve üzüm bahçelerinde zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Bazı bölgelerde nisanda yaşanan zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti, yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun üyeleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı 650 rakımlı Tavak köyünde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'dan bilgi alan komisyon üyeleri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşerek bahçelerdeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, Düzce'de tarımsal ve ekonomi anlamında hakim olan fındık bahçelerini yerinde incelediklerini üreticiler ve yetkililerden bilgiler aldıklarını belirtti.

Bölgede 800 ve üzeri rakımlarda bahçelerin bulunduğunu, özellikle 400 rakımın üzerindekilerde hasarın ciddi oranlara ulaştığını aktaran Korkmaz, "Bu yıl zaten ürün yok fakat ağaçların dallarında da hasarlar ciddi. Bunların ciddi şekilde önümüzdeki yıllara hazırlanması gerekiyor." dedi.

Korkmaz, bölgede fındıkla ilgili ciddi sorunların bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti.

"Bölgede çok ciddi sorun var. Özellikle 400 rakımdan başlayıp, 600 ve 800'lü rakımlara çıkıldığında yüzde 100 oranında hasar var. Bu çok ciddi bir durum. Bu bölgede fındığın ekonomideki ağırlığı da çok önemli. Düzce'de tarımda hakim bitki fındık. Özellikle yüksek kesimlerin coğrafi yapısı da fındığa çok uygun. Fındık anlamında burada çok ciddi bir hasar görünüyor."

Komisyon raporunda buradaki durumun ciddiyetini bildireceklerine dikkati çeken Korkmaz, "Çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, bahçelerin önümüzdeki döneme hazırlanması, bakım ve rehabilitasyona yönelik çok aktif bir çalışma yürütülüyor. Biz bunları gözlemledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da çalışmalarını yerinde gözlemlememizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Komisyon üyeleri, incelemenin ardından kent merkezindeki bir otelin toplantı salonunda Düzce, Bolu ve Sakarya illerinin Tarım ve Orman İl Müdürleri, TARSİM bölge yetkilileri, ziraat odaları başkanları, STK ve siyasi parti başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da yer aldığı toplantıda, zirai don olayından kaynaklı ürün kaybının ekonomik anlamda yaşatacağı kayıplar ve bundan sonraki yıllarda alınması gereken önlemler ile mevcut durumunun nasıl hızlı şekilde düzeltilebileceği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sakarya'da ayva ve üzüm bahçeleri incelendi

Daha sonra Sakarya'ya giden komisyon üyeleri, Geyve ilçesinde ayva, Pamukova ilçesinde ise üzüm bahçesinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı ve çiftçilerle görüştü.

Komisyon üyelerine, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem ile diğer ilgililer eşlik etti.