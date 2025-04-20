Zirai Dondan Kurtarılan Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Zirai Dondan Kurtarılan Çilek Hasadı Başladı

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Muharrem Peköz, ateşle kurtardığı çilek bahçesinde hasada başladı, verim düştü.

20.04.2025 09:47
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Zirai dondan ateş yakarak kurtardığı çileğin hasadına başladı

Çiftçi Muharrem Peköz: "Çilek tarlada 100 TL, tezgahta ise 150-200 TL arasında satılıyor"

HATAY - Hatay'da çiftçilik yapan Muharrem Peköz, yaşanan don afetinden ateş yakarak koruyabildiği çilek bahçesinde hasada başladı. Verimin geçtiğimiz yıllara oranla düşük olduğunu ifade eden Peköz, çileğin tarladan kilogram fiyatı 100 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz aylarda etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan çilek tarlaları da olumsuz etkilendi. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Dörtyol İlçesi'nde çiftçilik yapan Muharrem Peköz, 5 dönümlük arazisindeki çileklerini dona afetinin etkili olduğu günlerde ateş yakarak korumayı başardı. Aldığı önlemlere rağmen don afetinden dolayı maddi zararının olduğunu ifade eden Peköz'ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL'den alıcı buluyor.

"Zirai dondan etkilenen birinci ekilen üç ton çilekten dolayı yaklaşık 450-500 bin TL zarar meydana geldi"

Bu yıl çilek hasadının zirai dondan etkilendiğini ve yeni fideleri toprakla buluşturduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "8 yıldır çilek üretimi yapıyorum, üretim yaptığım arazi beş dönüm. Çilek üretimini her geçen gün daha da büyüterek ilerliyorum. Tarlamızda çalışan işçilerin günlük yevmiyesi 1000 TL dışarıda çalışan işçilere 800 TL ücret alırken biz yemeklerine kadar destek olup onları işçi olarak görmüyoruz. Çilek hasadına normalde Şubat'ın ilk ve son haftası başlıyorduk hava şartlarından dolayı 25 gün geç başladık. Hava şartlarından kaynaklanan gecikmeden dolayı maliyetimizi arttırdı. Soğuk havalardan dolayı bu yıl çiftçilerin çok fazla zararı var. Zirai dondan etkilenen birinci ekilen üç ton çilekten dolayı yaklaşık 450-500 bin TL zarar meydana geldi. Serada yetiştirdiğimiz diğer ürünlerde zarar gördü." dedi.

"Çilek tarlada 100 TL, tezgahta ise 150-200 TL arasında satılıyor"

Birinci kalite çileğin tarladan 100 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden Peköz, "Üretim tonajı bir hafta sonra belli olur. Çilek üretiminde günlük olarak yaklaşık 300-500 kilogram ürün hasat ediyoruz. Çilek hasadımız Temmuz ayının 15'ine kadar devam edecek. Çilek tarlada 100 TL, tezgahta ise 150-200 TL arasında satılıyor. Tarlamıza gelen müşterilerimizde kilogram bazında satış yapıyoruz. Zirai don olaylarında ise tarlada lastik, saman, ve yağmurlama yaparak önlemler almaya çalıştık. Çilek profesörü Kazım Gündüz hocamızın bize çok büyük desteği var kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zirai Dondan Kurtarılan Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

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