Zonguldak Ormanlarında Bahar Renkleri

Zonguldak ormanlarında baharın renk cümbüşü böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın biyolojik çeşitliliği ile zengin ormanları, baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını gözler önüne seriyor. Güneşin tepede parladığı anlarda, bazı ağaçların kırmızı, bazılarının ise yeşil tonlara büründüğü muhteşem manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Şehrin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 52'sini kaplayan bu ormanlar, kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç gibi çeşitli ağaç türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu çeşitlilik, ormanların her mevsimde farklı renklere bürünmesine imkan tanıyor.

İlkbaharla birlikte, hava sıcaklıklarının 20 derecelere kadar ulaşması doğanın canlanmasını hızlandırdı. Ağaçların dallarında açan çiçekler ve yeşeren yapraklar, ormanları adeta bir renk şölenine dönüştürdü.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen ormanlar, özellikle bahar aylarında eşsiz manzaralar sunuyor.