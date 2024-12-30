Zonguldak\'ta 403 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimler sonucu 403 ocağın kapatıldığını, 533 ton kaçak kömür ele geçirildiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, genel asayiş ve güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın yürütülen çalışmalar sayesinde daha huzurlu, güvenli ve yaşanabilir kent haline geldiğini söyledi.

2025'in daha aydınlık gelecek inşa edecekleri, güçlü adımlar atacakları ve önemli çalışmalar yapacakları bir yıl olacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, kararlılıkla daha büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını, geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalara devam edeceklerini, bu yıl kentte toplumsal güvenliği sağlama adına önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine" yönelik bu yıl 45 operasyon düzenlendiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, 21 organizatör ve 122 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmenlerden 107'sinin sınır dışı edildiğini kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili mücadelenin de devam ettiğini vurgulayarak, "Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 2024 yılında 1010 denetim yapılmış, denetimler sonucu 403 kaçak ocak kapatılmıştır. 217 adli ve idari işlem yapılarak 533 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2023 yılına kıyasla denetimlerde yüzde 5, kapatılan ocak sayısında yüzde 59 oranında artış sağlanmıştır. Ele geçirilen kaçak kömür miktarı 2023'te 133 tonken, 2024 yılında 533 ton olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.