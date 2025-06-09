Zonguldak\'ta Bayramlaşma Programı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde (ZGC), Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Cemiyet binasında düzenlenen programda, cemiyet yöneticileri kentte görev yapan gazetecilerle bayramlaştı.
ZGC Başkanı Derya Akbıyık, yaptığı açıklamada, geleneksel bayramlaşma programını meslektaşlarının isteği üzerine bayramın son gününe aldıklarını belirtti.
Gazetecilerle birlik, beraberlik ve dayanışma sergilediklerine değinen Akbıyık, iyi bayramlar temennisinde bulundu.
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