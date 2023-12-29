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Zonguldak'ta Engelli Çocuklara Atlı Terapi Desteği

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Engelliler Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan çocuklara atla terapi (hippoterapi) desteği verildi. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, atın fiziksel ve bilişsel özelliklerinden faydalanılarak engelli çocukların fonksiyonlarının gelişimi desteklendi.

Zonguldak\'ta Engelli Çocuklara Atlı Terapi Desteği
29.12.2023 - 16:09,
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli çocuklara, atlı terapi desteği verildi.

Çaydeğirmeni beldesinde, Engelliler Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan çocuklara yönelik atla terapi eğitimi düzenlendi.

Çocuklara, uzmanlar eşliğinde atla terapi (hippoterapi) desteği verildi.

Çaydeğirmeni Engelliler Derneği Başkanı Sibel Kocabıyık, gazetecilere, hippoterapinin sağlık profesyonelleri tarafından uygulandığını belirterek, eğitimde atın fiziksel ve bilişsel özelliklerinden faydalanıldığını kaydetti.

Kocabıyık, hippoterapinin engelli çocukların, fonksiyonlarının gelişimini desteklemeyi amaçlayan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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Çaydeğirmeni, Zonguldak, Engelliler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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