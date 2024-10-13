Zonguldak\'ta Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüyüş

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ZONGULDAK'ta 3 genç kadının sosyal medyadan yaptığı çağrıyla örgütlenen çoğunluğu lise öğrencisi olan 500'den fazla kadın ve erkek 'kadın cinayetlerine' dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. 600 metre süren yürüyüşte 'susma, susma sustukça sıra sana gelecek' ve 'hak hukuk adalet' sloganları atıldı. Bazı kız çocukları anneleriyle birlikte yürüdü.

Sosyal medyadan 3 genç kadının yaptığı çağrıyla çoğunluğu lise öğrencisi olan 500'den fazla kadın ve erkek Madenci Anıtı önünde buluştu. Kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekmek isteyen grubun tamamına yakını siyah kıyafetler giydi. Kadın ve çocuk cinayetleri ile artan cinsel istismarlara dikkat çekmek için bir araya geldiklerini ifade eden Ceren Ata, "Bunların bir son bulması ve bunlara artık bir dur denmesi için sesimizi duyurmaktır. Biz katillerin, kravat taktı diye iyi hal indirimi almasını, namus kisvesi altına sığınarak serbest bırakılmasını istemiyoruz. Sırf boşanmak istediğimiz için sokak ortasında darp edilmek, kurşunlanmak ya da bıçaklanarak ölmek istemiyoruz. Bizim bir annenin daha çocuğunun gözü önünde Emine Bulut olmasına tahammülümüz yok. Biz en yakın arkadaşımızın 'Ayşenur' olmasını istemiyoruz. Biz kız kardeşimizin, ablamızın Narin ve Özgecan Aslan olmasını istemiyoruz. Biz 'İkbal' olmak istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz, arkamıza bakmadan başımız dik korkusuzca yürümek, 'taciz edilir miyiz' diye düşünmeden istediğimizi giymek, 'peşimize biri takılır mı' diye sorgulamadan istediğimiz saatte çıkabilmek, özgür olmak ve rahat nefes almak istiyoruz. Sevdiğimiz insan için 'ya bana zararı dokunur mu' diye düşünmek değil güvenmek istiyoruz. Ellerimizde biber gazlarıyla değil çiçek buketleriyle gezmek istiyoruz. Hem çocuk yaşta hem de istemediğimiz biriyle zorla evlendirilmek değil, sevdiğimiz ve bize değer veren bir kişiyle ömür geçirmek istiyoruz. Geleceğimiz için, bedenlerimizin sahibi olmak için mücadeleye. Evde, işte, sokakta cinsel şiddete son. Kadına şiddete hayır diyoruz" dedi.

YÜRÜYÜŞTE SADECE 2 SLOGAN ATILDI

Açıklamanın ardından yürüyüşe başlayan grup Gazipaşa Caddesi boyunca sadece 'Susma sustukça sıra sana gelecek' ve 'hak hukuk adalet' sloganları atarak 600 metre ilerledi. Yürüyüşte, bazı kız çocuklarının anneleri ile el ele yürüdükleri görüldü. İsmet İnönü Parkı'na gelen grup burada slogan atmaya devam etti.

BİR ERKEK FENALIK GEÇİRDİ

Eylem devam ederken, bir arkadaşının omzuna çıkarak kadınlara destek verdiğini söyleyerek slogan atan Furkan Cin bir süre sonra rahatsızlandı. Kalp hastalığı olduğu öğrenilen Cin'e ilk müdahaleyi polis ekipleri yaparken ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 YAŞINDAKİ KIZDAN ANLAMLI PANKART

Yürüyüşte 8 yaşındaki bir kız çocuğunun 'Annem 6 yaşında, 3 kilometre uzaktaki okuluna tek başına gidiyordu. Ben 8 yaşında bakkala gidemiyorum' yazılı pankart taşıması dikkat çekti.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,