Zonguldak\'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan ve iki araca sıçrayan yangın söndürüldü.

İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta apartmanın altındaki otoparkta İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yandığını gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, aracın çevresinde bulunan park halindeki iki araca da sıçradı.

Ekiplerce söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluştu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.