Zonguldak\'ta Pazar Esnafı Eylemde

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Zonguldak'ta pazar esnafı, aylık düzenli kira ödedikleri alanın, belediye tarafından haftanın belirli günlerinde sosyete pazarı esnafına ve Zonguldak Kömürspor'a destek için otopark olarak tahsis edileceği iddiasıyla eylem yaptı.

Kent merkezinde bulunan Soğuksu Pazaryeri'nde çarşamba ve cumartesi günleri tezgah açan bir grup esnaf, bir araya geldi.

Esnaf, diğer günlerde farklı esnafa yer verilmesi durumunda müşteri potansiyelinin azalacağı gerekçesiyle pazarda tezgah kapatmama ve ücret ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

Grup adına açıklama yapan esnaf Ali Çağlayan, tepki amaçlı eylem başlattıklarını söyledi.

Pazar yerinin Zonguldak Kömürspor'a destek amaçlı otopark olarak tahsis edilmesi konusunda aracıya gerek olmadığını belirten Çağlayan, "Biz zaten direkt veririz. Zonguldak Kömürspor bundan daha fazla katkı alır." dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in pazar yerine giderek mağdur edilmeyeceklerini söylediği esnaf, Erdem'in sözüne güvendiklerini dile getirerek, eylemlerini sonlandıracaklarını belirtti.