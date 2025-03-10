Zonguldak'ta Ramazan Durgunluğu

Zonguldak'ta Ramazan sessizliği; esnaf hareketlilik için bayramı bekliyor

ZONGULDAK - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Zonguldak'ta sahiller ve caddelerde gözle görülür bir sakinlik yaşanıyor.

Şehir merkezinde bazı esnaflar, özellikle sahur ve iftar sonrası saatlerde kısmi bir hareketlilik yaşansa da, gün içerisindeki durgunluğun gelirlerini etkilediğini belirtti. Vatandaşlar ise Ramazan ayının manevi atmosferi gereği iftara hazırlık yapmak için evlerinde vakit geçirmeyi tercih ettiklerini, bu nedenle sokakların daha sakin olduğunu dile getirdiler.

Özellikle sahilde ve kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da da sakinlik yaşanıyor. Esnaf, bayram alışverişlerinin hız kazanmasıyla ve hareketliliğin artması bekleniyor.

Esnaf Orhan Burhan Hamarat, Ramazan ayının ticari hareketliliğe yansımasını değerlendirerek, "Atalarımız boşuna demiyormuş. Nerede o eski Ramazanlar... Satışlarımız düştü, kalabalık yok. Eski Ramazan havasını bulamıyoruz. İşlerimizi doğrudan etkiliyor. Ramazanda genel olarak bir durgunluk ve sakinlik hakim. Artık bayrama bir hafta kala ümidimiz var, o zaman bir hareketlilik olur diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.