Zonguldak\'ta tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 6 saattir sürüyor.
Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma yapıyor.
Ekipler, yangına kolay müdahale edebilmek için deponun duvarlarını iş makinesiyle yıkarken, alevlerden kurtarılan bir köpek, vatandaşlar tarafından koruma altına alındı.
Çaydeğirmeni Belediyesinin yanı sıra Gökçebey, Çaycuma ve Devrek belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz de çalışmalara destek veriyor.
İş yeri sahibi Ahmet Altınbaş, geri dönüşüm ve kumaş işi yaptıklarını belirterek, "Yangın nereden çıktı diye sorarsanız soba yakıyorduk belki ondandır, belki de elektriktendir. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Yandığı zaman biz burada yoktuk. İçeride 150 tonluk malzeme vardı." diye konuştu.
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