Caddede yürüyen kadının fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Caddede yürüyen kadının fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Zonguldak’ta caddede yürüyen bir kadının, haberi ve izni olmadan fotoğraflarını çektiği iddia edilen F.A. (58) gözaltına alındı. Kadının şikayeti üzerine incelenen şüphelinin cep telefonunda kadına ait fotoğraflar tespit edildi. Adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zonguldak’ta bir kadın, caddede yürürken fotoğraflarının izinsiz çekildiğini fark ederek polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi’nde dün yaşanan olayda, iddiaya göre caddede yürüyen bir kadın, F.A.’nın haberi ve izni olmadan fotoğraflarını çektiğini fark etti. Kadının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TELEFONUNDA KADINA AİT FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüphelinin cep telefonu polis ekiplerince incelendi. İncelemede şüphelinin telefonunda kadına ait fotoğraflar tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
ZonguldakGazipaşa3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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