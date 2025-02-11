Zservers'e Yaptırım: LockBit Saldırıları Nedeniyle

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ABD, Avustralya ve İngiltere, Rusya merkezli kurşun geçirmez barındırma (bulletproof hosting) hizmeti sağlayıcısı Zservers'e, LockBit fidye yazılımı saldırılarını desteklediği gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya merkezli fidye yazılımı grubu LockBit'in Kasım 2023'te Çin Sanayi ve Ticaret Bankasının (ICBC) ABD aracı kurumuna yönelik saldırıdan sorumlu olduğu anımsatıldı.

Kurşun geçirmez barındırma hizmet sağlayıcılarının, tespit edilmemek ve kolluk kuvvetlerinin kötü amaçlı faaliyetleri engelleme girişimlerine karşı koymak için tasarlanmış özel sunuculara ve diğer bilgisayar altyapılarına erişim sunduğu belirtilen açıklamada, Rusya merkezli Zservers'in LockBit fidye yazılımı saldırılarındaki rolü nedeniyle yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Zservers'ın yöneticisi 2 Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği, bu kişilerin fidye yazılımı saldırılarını ve diğer suç faaliyetlerini kolaylaştırdığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, söz konusu yaptırım kararının Avustralya ve İngiltere yönetimleriyle ortak alındığı kaydedildi.