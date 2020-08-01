01 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Paris’ten Sevgilerle
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Temizlik Benim İşim
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sen Çal Kapımı
11:15 Bay Yanlış
13:30 Yaparsın Aşkım
14:15 Yaparsın Aşkım
16:45 Şevkat Yerimdar
17:00 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:15 Şevkat Yerimdar