Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Hırsız Polis
01:50 Suikastçilerin Şifresi
01:50 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
03:00 Galip Derviş
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:10 Çocuklar Duymasın
05:30 Müzik
06:00 Hayat Şarkısı
06:00 Kavak Yelleri
07:45 Afili Aşk
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
11:00 Annem
12:00 Evim Şahane
12:15 Çok Gezenti
13:30 Çok Gezenti Bizim Ora
13:45 Rehber
13:45 Adını Feriha Koydum
15:00 Çocuklar Duymasın
16:00 Yaprak Dökümü
16:15 Akasya Durağı
17:00 Akasya Durağı
18:45 Dört Köşe
19:00 Hasret Bitti
20:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Suikastçilerin Şifresi
23:45 Galip Derviş
23:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika