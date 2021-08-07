07 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Ay'da İlk İnsan

03:00 Beni Unutma

05:15 Hercai

08:00 Ay'da İlk İnsan

11:00 Sümela'nın Şifresi: Temel

12:55 Şans Kapıyı Çalınca

15:35 Baş Belası

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?