07 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Hıçkırık

02:20 Tutunamayanlar Çevrimiçi

03:30 Aslan Ailem

03:35 En Son Babalar Duyar

05:20 Yeditepe İstanbul

05:55 Bir Yusuf Masalı

06:10 Bir Yusuf Masalı

08:00 Uğurlugiller

08:30 Böyle Bitmesin

09:20 9. Hariciye Koğuşu

10:05 Perihan Abla

10:45 Diriliş Ertuğrul

12:05 Gülşen Abi

12:50 En Son Babalar Duyar

13:45 Ailenin Yeni Üyesi

14:55 Yeni Hayat

15:05 Yeditepe İstanbul

17:00 Kalk Gidelim

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Vizontele Tuuba

20:00 Seksenler

23:00 Filinta

23:30 Zaman Matinesi