10 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

10 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Kuşlarla Yolculuk 00:40 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 01:20 Kuruluş 02:20 Sahur Bereketi 04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:55 Yamak Ahmet 05:00 Tam Zamanı 05:20 Dert Ortağı 05:25 Kuşlarla Yolculuk 05:50 Mesnevi'den Hikayeler 05:55 Küçük Hanımefendi 06:20 Küçük Hanımefendi 07:30 Uğurlugiller 08:00 Uğurlugiller 08:40 Kuruluş 09:20 Kuruluş 09:55 Diriliş Ertuğrul 10:40 Perihan Abla 12:50 Hastane İstanbul-Korona 13:05 Gülşen Abi 13:40 Hacı Arif Bey 13:55 Yedi Numara 14:45 Soru Küpü 14:55 Yeditepe İstanbul 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 21:50 Dengi Dengine 23:25 Mesnevi'den Hikayeler 23:25 Hastane İstanbul-Korona 23:50 Kuşlarla Yolculuk

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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