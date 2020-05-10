10 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Kuşlarla Yolculuk
00:40 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:20 Kuruluş
02:20 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:55 Yamak Ahmet
05:00 Tam Zamanı
05:20 Dert Ortağı
05:25 Kuşlarla Yolculuk
05:50 Mesnevi'den Hikayeler
05:55 Küçük Hanımefendi
06:20 Küçük Hanımefendi
07:30 Uğurlugiller
08:00 Uğurlugiller
08:40 Kuruluş
09:20 Kuruluş
09:55 Diriliş Ertuğrul
10:40 Perihan Abla
12:50 Hastane İstanbul-Korona
13:05 Gülşen Abi
13:40 Hacı Arif Bey
13:55 Yedi Numara
14:45 Soru Küpü
14:55 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:50 Dengi Dengine
23:25 Mesnevi'den Hikayeler
23:25 Hastane İstanbul-Korona
23:50 Kuşlarla Yolculuk