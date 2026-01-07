12. Yargı Paketi Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, kanundaki düzenlemeleri anlattı.

Kanundaki, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tunç, eşitsizlik eleştirilerini ortadan kaldıran düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişinin yararlandığını bildirdi.

Tunç, "Kovid-19 düzenlemesinden yararlandı, dışarda suç işledi" haberlerine yer verildiğini anımsatarak, söz konusu düzenlemeden açık cezaevindekilerin yararlandığını kaydetti.

Açık cezaevindeki hükümlülerin 3 ayda bir izne çıkabildiğini aktaran Tunç, "Açık cezaevinden tahliye oldu, suç işledi" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını vurguladı.

Bakan Tunç, "Bu düzenleme ayrıca kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişi 3 yıl erkene alan düzenleme. Burada Meclis'imiz kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsel suçlar, örgütlü ve terör suçlarını kapsam dışı bıraktı. Kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmadan da 18 bin kişi yararlanmış oldu." ifadesini kullandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündeme getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor."

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığının belirtilmesi üzerine Tunç, Kahraman'ın İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altında olduğunu anımsattı.

Tedavi sonrasında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini dile getiren Tunç, İnfaz Kanunu çerçevesinde infaz ertelemesi söz konusu olduğunda kararı Adli Tıp Kurulunun vereceğini kaydetti.

Tunç, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a başvurusu söz konusu olmadı." bilgisini paylaştı.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığının aktarılması üzerine Tunç, avukatların kamu hizmeti yürüttüğünü vurguladı.

Avukatların, Avukatlık Meslek Kurallarına tabi olduğuna işaret eden Tunç, kurallar ihlal edildiğinde baroların soruşturmalarının söz konusu olacağını söyledi.

Yılmaz Tunç, avukatlık mesleğinin vakarına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Etkileşim alma adına birtakım paylaşımlar yaparak, avukatlık mesleğine, avukatların mesleklerine yakışmayan tutum söz konusu olduğunda barolar soruşturma açıyor." diye konuştu.