13 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

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13 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı
1 saat önce
13 Nisan 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Akasya Durağı
02:45 Kelime Oyunu
03:45 Çocuklar Duymasın
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Hırsız Polis
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:45 Küçük Ağa
16:00 Merhamet
17:00 Akasya Durağı
17:30 Doktorlar
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:00 Yalan Dünya
23:15 Kanıt
23:30 Gece Kafası
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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