142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

"BU SAVAŞI İNSANLIK ADINA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.