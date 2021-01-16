16 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Görevimiz Tehlike 2

00:30 Dizi

02:30 Akrep

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show