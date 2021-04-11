Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Tarsus
Hakemler: Süleyman Soylutürk xx, Onur Gülter xx, Oğuzhan Yazık xx
Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Onur xx, Ferhat xx (Berke dk. 86 ?), Abdulsamed xx, Nurullah xx (Mahsun dk. 86 ?), Alperen xx, İbrahim xx, Ahmet Furkan xx, Asım xx (Eyüp dk. 68), Sefa xx (Çağrı dk. 68 xx), Mahmut xx (Samet dk. 46 xx)
Etimesgut Belediyespor : Özkan xx, Hüseyin xx, Eyüpcan xx, Çağlayan xx, Caner xx (Yasin dk. 88 ?), Şahin xxx, Alim xxx, Halil xx (Ömer dk. 58 xx), Mehmet xx, Erdi xx (Volkan dk. 88 ?), Yusuf xx (Ahmet Sun dk. 83 ?)
Sarı kartlar: Sefa, Nurullah (Tarsus İdman Yurdu), Erdi, Volkan (Etimesgut Belediyespor)
Goller: Alim (dk. 8 ve dk. 70) (Etimesgut Belediyespor) - MERSİN
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 Etimesgut Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor