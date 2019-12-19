2020 yengeç burcuna neler getirecek?

Çalkantılı bir yılı geride bırakıyorsunuz. 2019'da yaşamınızda çok fazla değişiklik oldu. Önümüzdeki yıl, tamamı sizin üzerinize etki eden 6 tutulma olacak.



İçinizden "tüm galaksinin hüznünü ben mi çekeceğim" diye geçiriyor olabilirsiniz. Ama geçmişe baktığımızda sizlerin de hataları olmadı değil. Bu yıl sizlerin net sonuçlar aldığınız ve belirsiz olan her şeyin sonuçlarını tamamladığınız bir yıl olacak.



Bu yıl yaşama bağlılığınızı aşk artıracak



Tutulmaların çoğu zaman iyi şeyler getirdiğinin de altını çizmek isterim. Yeni biri hayatınıza dahil olabilir. Ocak ve şubat ayları sizin için önemli olarak görülüyor. Evliliğinizi bitirmiş bir Yengeç iseniz yeni bir yolculuğa kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz ama süreç size bu konuda güven verici birini hayatınıza dahil edebilir. Bu noktada bir şeyleri kontrol altında tutmak için çaba sarf etmeyin. Uranüs 11. evinizde 7 yıl boyunca kalacak. Hayatınızı değiştiren olaylar ve yeni dostluklar yaşamınıza dahil olabilir.



Kariyerinizde büyük değişimler başlayabilir



Mars, bu yıl alışılmadık miktarda kariyer evinizde zaman geçirecek. 28 Haziran'dan itibaren orada olacak. Bu yüksek bir kariyer mücadelesi size sunabilir. Çok yoğun çalışmalar içindeyken kendinizi korumanız gerektiği duygusunu taşıyabilirsiniz. Hukuksal konularınız söz konusu olabilir ve önemli bir bedel ya da paralar ödemeniz gerekebilir. Bu durum hayat hikayenize ve öykünüze göre değişim gösterebilir.



Parasal olarak yeniden güçleniyorsunuz



İş hayatınız ve sorumluluklarınız mayıs sonrası bambaşka bir sürece giriyor. Çalışanlarınıza çocuklarınız gibi davranmaktan vazgeçmeyi öğreneceğiniz bir yıldasınız. Finansal potansiyellerinizi gerçekleştirmeniz kendinize değer vermenizle eş değer olacaktır. Parasal olarak güçleneceğiniz bir yıldasınız.



İlişkileriniz test ediliyor



21-28 Nisan ve 1-6 Mayıs tarihleri arasında ilişkilerinizde radikal sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. 7. evinizde gerçekleşecek tutulmalar ilişkinizle ilgili kafanızda soru işaretleri yaratabilir. 7 Mayıs sonrası ilişki ve evlilik noktasında biraz daha nefes alacağınızı ve daha romantik ilişkiler içinde olacağınızı hissedeceksiniz. Bekar olanlar için romantik bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Haksız yere iftira ya da suçlamalar içinde kalanların haklılıklarının anlaşılacağı bir yıl olarak öngörülebilir. Yeni evli olanlar çocuk sahibi olmak ya da evliliklerinde bağları daha güçlü kılma fırsatı elde edebilirler.



Hukuksal konular netlik kazanabilir



Yaşam bir imtihandır. Bazı nedenlerden dolayı birileri ile 2019 yılında ters düşmüş olabilirsiniz. Bu noktada hayatınızda bir şeyler değişime gitmek zorunda kalmış olabilir. Şimdi bu dönemin sonuçlanması ve netlik kazanmanız 21 Haziran'da yaşayacağınız Yengeç Güneş tutulması sonrası gerçekleşmeye açık olacaktır. Şayet 2017 yıllarında işyeri ya da taşınma gibi konular deneyimlediyseniz bu yıl bir benzer oluşumlar içerisine girebilirsiniz.