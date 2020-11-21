21 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Kelime Oyunu

01:45 Hırsız Polis

02:00 Hırsız Polis

03:00 Akasya Durağı

04:30 Fırtına

06:00 Güllerin Savaşı

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Afili Aşk

08:30 Akasya Durağı

11:00 Annem

11:00 Senden İyi Yok

12:00 Evim Şahane

13:45 Çok Gezenti

13:45 Asi

15:00 Geniş Aile

16:00 Hanımın Çiftliği

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

23:30 Yolsuzlar Çetesi